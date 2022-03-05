Nurdağlı kız öğrenciler hentboldaki başarılarıyla Gaziantep'i temsil edecek - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Şatırhöyük Ortaokulu öğrencileri, hentbolda önemli başarı sağlıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Şatırhöyük Mahallesi'ndeki Şatırhoyük Ortaokulu öğretmenleri, Valilik'ten aldıkları destekle öğrencilerini hentbola yönlendirerek kız takımı kurdu.

Bölgesel müsabakalarda önemli derece elde eden öğrenciler, ilçedeki kurumların desteğiyle hazırlıklarını azimle sürdürdü.

Kız takımı, katılmaya hak kazandığı ve 9-12 Mart'ta Şanlıurfa'da düzenlenecek 2021-2022 Yıldız Kız Hentbol Türkiye yarı finalinde başarılı olmayı amaçlıyor.

Okul Müdürü Başak Ocak, gazetecilere, imkansızlıklara rağmen mücadele ile küçük ve yıldızlarda her iki takımda da elde ettikleri başarıyla il birincisi olduklarını söyledi.

Hakkari'deki maça eksik çıkmalarına rağmen 2021-2022 Yıldızlar Kız Hentbol yarı finaline gitmeye hak kazandıklarını ifade eden Ocak, şunları kaydetti:

"İnşallah gelecek hafta Şanlıurfa'da yapılacak olan Türkiye şampiyonası yarı final grup birinciliği müsabakalarında ilimizi, ilçemizi, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu yılki hedefimiz Türkiye yarı finaliydi. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Küçüklerde il birinciliği, yıldızlarda il derecesi yapmaktı. Bu hedeflerimize ulaştık."

Takım kaptanı ve 7. sınıf öğrencisi Hamide Halil, hentbolle yeni bir hayata başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Biz kızlar olarak kendimize güvenemiyorduk ama hentbol sporuyla kendimize güvenimiz daha da arttı. Ailelerimiz de önce başarılı olacağımıza inanmıyorlardı ama gayret ettik, çalıştık ve başardık. Hedefimiz yarı finali kazanıp grup birinciliği alarak Türkiye şampiyonu olmak." dedi.

Nurdağı Halk Eğitim Müdürü Zeki Göçer de öğrencileri tebrik ederek Şanlıurfa'da yapılacak olan maçta başarılar diledi.