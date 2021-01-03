Nurdan Gül Karakulak, Kayak Türkiye Şampiyonası öncesi umutlu

Türkiye Kayak Federasyonu A2 ligi şampiyonlarından Nurdan Gül Karakulak, Alp Disiplini Müsabakaları Kayseri ayağına iddialı hazırlanıyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Nurdan Gül Karakulak, "Bildiğiniz gibi pandemi tüm hayat kalıplarımızı değiştirdiği gibi spor antrenman kalıplarını da maalesef değiştirdi. Takım sporlarında pandeminin etkisi daha ciddi hissedildi. Bireysel sporlar nispeten pandeminin etkisini hafif atlattı. Ben yaz boyunca bireysel antrenmanlarıma devam ettim. Vücut kitle indeksini belli oranda korumanız gerekiyor. Bu sene inşallah Alp Disiplinini Kayak Yarışları Kayseri ayağında yarışacağım. Sayılı günler kaldı bu yarışa. Ben son hazırlıklarımı tamamladım. Bu ayaktan alacağım sonuca göre etap yarışlarına katılım hakkı almayı umuyorum" dedi. Armada Kayak ve Snowboard Kulübü adına yarışan Karakulak, sözlerini şöyle noktaladı;

"Bu sene kayak sporları dalında yeni kurulan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü ile anlaştım ve kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım. Takım olarak çok iyi hava yakaladık. Bunun Kış sporlarına olumlu yansıyacağına inanıyorum." - KAYSERİ