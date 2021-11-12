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Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

12.11.2021 15:44
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

BURSA'da boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi.

BURSA'da boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Bulut emniyetteki ifadesinde "Aldım babasına götürüp, 'Al kızını yoksa elimde kalacak' dedim. O da bana 'Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz' dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi. V.B. ise Bulut'un, kızını öldüreceğinden haberi olmadığını öne sürdü.

Bursa'da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin iş yerine götürdü. Bulut, "Al kızını yoksa elimde kalacak" dedi. V.B. ise damadını, "Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz" diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak'ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut'u Balıkesir'in Gönen ilçesine bırakıp Bursa'ya geri döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.SEVGİLİSİNE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİGece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa'ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak'ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak'ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak'ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİKemal Bulut'un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği'ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak'ı öldürdüğünü itiraf etti.Polisle birlikte Budak'ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.'ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜM'Şüphelilerden Kemal Bulut'un ifadesinde, "2015 yılında severek evlendik. 2 çocuğumuz oldu fakat Nurdan beni aldatmaya başladı. Kaç kere aldım karşıma konuştum. Baktım düzelmiyor boşandım. Sonra aileler girdi araya 'Çocuklarınız var' dediler, barıştık. Nikah kıymadan bir arada yaşamaya başladık. Nurdan beni aldatmaya devam etti. En son aldım babasına götürüp, 'Al kızını yoksa elimde kalacak' dedim. O da bana 'Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz' dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi.BABASI: ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERİM YOKTUBudak'ın babası V.B. ise, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Sürekli kavga ederlerdi. O gün de bana getirdi. Onlara şimdi gidin sonra konuşuruz dedim. Öldüreceğinden haberim yoktu" dediği ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

Münir Karaloğlu, Cinayet, Kasım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede - Son Dakika
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