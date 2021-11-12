Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Bursa'da, boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Kemal Bulut çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. S.T. ve K.A. adli kontrol şartıyla, V.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muammer İRTEM/BURSA,