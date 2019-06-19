Son Dakika Haberleri: Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı
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Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı

44 dakika önce

Türk Sanat Müziği'ne kendine has bir soluk getiren Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı.

Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı, System.String[]
Türk Sanat Müziği'ne kendine has bir soluk getiren Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı. Sanatçı, 'Bestecisinden' isimli albümünün ilk klibini 'Farketmez Artık' parçasına çekti.

Kendine has tarzıyla Türk Sanat Müziği'ne yeni bir soluk getiren Nurdoğan Öz, 5. albümünü çıkardı. İTÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği mezunu olan sanatçı, uzun yıllar Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Özbeğen, Ümit Besen, Nejat Alp gibi isimler için yaptığı bestelerini bir araya topladığı 'Bestecisinden' adlı albümüne ilk klibini de çekti. Sanatçı, albümde yer alan 'Farketmez Artık' adlı parçaya klip çekerken, önümüzdeki günlerde klibi müzik kanallarında dönmeye başlayacak. Nurdoğan ÖZ, yaz boyunca haftanın 4 günü Bakırköy Halikarnas'ta sevenleriyle buluşacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
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