Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek - Son Dakika

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Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.
Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destekler devam ediyor. Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Kaya biriktirdiği parayla kampanyaya destek olmaya karar verdi. Kampanyaya 100 lira ile destek veren Nurettin amcanın naifliği ise gönüllere taht kurdu. Yaşlı vatandaş bağışını polis ekiplerine teslim etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:54 Kaynak: İHA
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