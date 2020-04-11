Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

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Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
29 dakika önce
Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Nurettin amcadan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Nurettin Kaya isimli yaşlı vatandaş, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Kaya biriktirdiği parayla kampanyaya destek olmaya karar verdi. Kampanyaya 100 lira ile destek veren Nurettin amcanın naifliği ise gönüllere taht kurdu. Yaşlı vatandaş bağışını polis ekiplerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:59 Kaynak: İHA
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