Nurettin Demirtaş'tan çökme noktasındaki terör örgütü için ayaklanma ve eylem çağrısı - Son Dakika
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Nurettin Demirtaş'tan çökme noktasındaki terör örgütü için ayaklanma ve eylem çağrısı

6 saat önce

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütünü bir arada tutabilmek için örgüte müzahir yayın organlarına sık sık açıklamalarda bulunarak ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor.

Nurettin Demirtaş'tan çökme noktasındaki terör örgütü için ayaklanma ve eylem çağrısı, System.String[]

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütünü bir arada tutabilmek için örgüte müzahir yayın organlarına sık sık açıklamalarda bulunarak ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor.


HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonların yanı sıra Diyarbakır HDP il binası önünde 166 gündür devam eden evlat nöbeti ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla artan teslim olmaları engellemek ve önüne geçmek için örgüt yanlısı yayın organlarında kara propaganda yaparak teröristleri bir arada tutmaya çalışıyor. Nurettin Demirtaş, bu yayın organlarında PKK'nın FETÖ ile işbirliğini de gözler önüne seriyor. Demirtaş, 3 Ocak'ta terör örgütüne müzahir yayın organına yaptığı açıklamada, "Kürtleri ve sosyalistleri tasfiye etmenin yolu 'terör' kavramıyla çoktan döşenmişti. Müslümanları nasıl tasfiye edeceklerdi? Bir adet 'terör örgütü' icat ettiler ve adına FETÖ dediler" dedi. Yine aynı tarihte yaptığı açıklamada Demirtaş, FETÖ'ye üye olanların mağdur olduğunu, cemaate FETÖ denilemeyeceğini söyledi.


Sık sık ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor


Bölücü terör örgütünün köşeye sıkışması ve eylem yapamaz hale gelmesi üzerine Demirtaş, açıklamaları ile sık sık ayaklanma ve eylem çağrısı yapıyor. Demirtaş, 14 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada, "Uluslararası komplo tezgahlarının kırılması, tecridin son bulması, önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşturulması için faşizmi yıkmak, demokrasiyi inşa etmek gerekiyor. Kadınların, gençlerin, üniversitelerin, aydınların, sanatçıların, siyasetçilerin, emekçilerin, zindan direnişçilerinin, savaşçıların, hepimizin önündeki birincil görev çökmekte olan faşizmi tamamen yıkmaktır. Yıkılacak, yıkacağız" şeklinde ifadeler kullanıyor. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Nurettin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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