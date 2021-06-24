Nurettin Karabulut Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Nurettin KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul İlçesi Yücebelen köyü sakinlerinden Mahmut, Veysel, Ömer ve İdris KARABULUT'un kardeşleri Ahmet AKBULUT'un kayınbiraderi Nurettin KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 de aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Ahmet AKBULUT: 0533 749 12 83
24 Haziran 2021, Perşembe
Kaynak: Habermetre
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