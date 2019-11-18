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Nurettin Korkmaz hırs küpü

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 17 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz hırs küpü.Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında sahasında oynayacağı lider Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un 17 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz hırs küpü.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında sahasında oynayacağı lider Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen milli arada güç depolayan Sarı-Kırmızılı takımda gözler genç oyuncularda. Son oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna giren ve yaptığı asist ile büyük beğeni kazanan 2002 doğumlu genç futbolcu Nurettin Korkmaz antrenmanlardaki hırsı, isteği ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin yakından ilgilendiği Nurettin Korkmaz ligde kalan haftalarda forma savaşına hazır.


Kayserispor'un gelecekte büyük beklentileri olan isimlerin başında yer alan Nurettin, birçok kulüp tarafından da takip edilmeye başlandı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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