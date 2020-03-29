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Nurgül Yeşilçay'dan olay Erkan Petekkaya paylaşımı!
13 dakika önce
Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy korona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Nurgül Yeşilçay, davalık olduğu Erkan Petekkaya'ya sosal medya hesabından çok sert tepkisini gösterdi.
Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy korona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Meslektaşları Petekkaya'ya sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi. Bir tepki de davalık olduğu Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Yeşilçay, "Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları!!!" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:32
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