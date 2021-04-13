Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi! - Son Dakika

Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi!

13.04.2021 13:19
Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi!, System.String[]

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı ortaya çıktı. Bir dergiye röportaj veren Yeşilçay, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum" dedi. İşte Yeşilçay'ın dikkat çeken o röportajı...

Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu'nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu söyledi.

"PATATES GÖZ ŞİŞMESİNE İYİ GELİYOR"

Yeşilçay, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati'nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için" ifadelerini kullandı.

İŞTE NURGÜL YEŞİLÇAY'IN RÖPORTAJINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR:

Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor? Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları neler?

Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu düşünüyorum. Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli. Çünkü bir karakteri yaratırken dedektif gibi bağlantılar kurmak gerekiyor, etrafında olan her şeyden herkesten haberdar olmak gerekiyor. Hep merak etmek, hep neden-sonuç bağı kurmak gerekiyor. İzlemek, görmek, okumak ve yeni eğilimleri bilmek gerekiyor.

"AŞIK OLUNCA ÇOK GÜLERİM"

O zaman Aşk desek… Nurgül Yeşilçay için aşk ne ifade ediyor… Aşıkken ki sizi nasıl tanımlarsınız?

İnsanlık tarihinde bulunamamış cevabı ben mi bulayım şimdi. Ben aşık olunca çok gülerim, bıcır bıcır olurum. Bir enerji gelir, yani asansörle çıkmam merdivenle çıkarım.

Yeni nesil oyunculardan en beğendikleriniz kimler?

Yeğenim Buse Çelik, Neslihan Atagül, Hazal Kaya, Merve Dizdar, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burak Deniz'i beğeniyorum.

"HİSLERİM ÇOK KUVVETLİ"

Sizi siz yapan en büyük özelliğiniz nedir?

Öngörülü olmam, hislerimin çok kuvvetli olması, duygusal olmam. Kontrolün kendi elimde olmasından vazgeçmeyişim. Titiz olmam, yavaşlığa tahammül edememem…

Kırmızı çizgileriniz var mı?

Özgürlüğüm. Özgürlük bu hayattaki en önemli şey bence.

"ŞU AN BİRAZ KARMAN ÇORMAN GİDİYOR"

Dijital platformlar son yıllarda çok ilgi görüyor. Bu pandemi döneminde daha da hızlı yayılan dijital alışkanlıklar seyirciyi ve film sektörünü nereye doğru götürecek?

İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğu için sosyalleşmek isteyecek ve bu yüzden tiyatroların, sinemaların, konserlerin bitmeyeceğini düşünüyorum. Sinemada film izlerken topluca ağlıyorsun, topluca gülüyorsun. Topluca tepki vermek zaten güzel olan şey.

Dijital dünyada ise daha bireysel yaşıyorsun duygularını. Ama biz duygularımızı toplu halde yaşamaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Tabi dijital evren de artık kanımıza girdi. O yüzden bayağı bağımlı kalacağız gibi gözüküyor. Aslında film seçimleri de farklı. Sinemada izlemek isteyeceğin film başka dijitalde izlemek isteyeceğin film başka. Şu an biraz karman çorman gidiyor ama bunların daha da ayrımı olacak. O zaman da telaş edilecek bir durum kalmayacakmış gibi geliyor bana.

Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi!
Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi!

Nurgül Yeşilçay, Makyaj, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi! - Son Dakika Magazin


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