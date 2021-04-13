Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrı: Buz terapisi
13.04.2021 14:24
Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu'nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu şöyle anlattı: "Sabahları buz sürüyorum yüzüme.
Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu'nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu şöyle anlattı: "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati'nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için."
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