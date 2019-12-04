Nurgül Yeşilçay sergi açıyor
7 saat önce
Çocukluğundan bu yana resim sanatıyla ilgilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, son 5 yılda yaptığı 14 eseri, mart ayında açacağı sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Çocukluğundan bu yana resim sanatıyla ilgilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, son 5 yılda yaptığı 14 eseri, mart ayında açacağı sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak. Resim yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, o karenin altına şöyle yazdı: "İlk aşkım 'resim'le aşk yaşıyorum bu ara. İlk kişisel sergime hazırlanıyorum. Kilimdi, çiniydi, oryantalizmdi derken ev türkü bara döndü."
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50
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