Son Dakika Haberleri: Nurgül Yeşilçay sergi açıyor
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Nurgül Yeşilçay sergi açıyor

7 saat önce

Çocukluğundan bu yana resim sanatıyla ilgilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, son 5 yılda yaptığı 14 eseri, mart ayında açacağı sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Nurgül Yeşilçay sergi açıyor, System.String[]

Çocukluğundan bu yana resim sanatıyla ilgilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, son 5 yılda yaptığı 14 eseri, mart ayında açacağı sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak. Resim yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, o karenin altına şöyle yazdı: "İlk aşkım 'resim'le aşk yaşıyorum bu ara. İlk kişisel sergime hazırlanıyorum. Kilimdi, çiniydi, oryantalizmdi derken ev türkü bara döndü."

Yeşilçay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50 
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