Nurgül Yeşilçay: Sevdiklerim yanımda resim yapıyorum

Evde sürekli temizlik ve yemek yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, sevenlerine tavsiyelerde bulundu.



İşte Nurgül Yeşilçayın' açıklamaları;



Resim yapıyoruz, Osman Necat da geldi İngiltere'den. Sağlık Bakanlığı açıklama yapar yapmaz okuluna mail attım. 2 haftadır karantinadaydı evde. Sevdiklerim yanımda resim yapıyorum. Temizliğe sardım, yemek yapıyorum. Çocuklu annelere çok üzülüyorum, çocukları zapt etmek zor, önereceğim şey boyama yaptırsınlar. Başka türlü çocukları zapt etmek çok zor.



Ben doğduğumdan itibaren resim yapıyorum, o yönde eğitimler aldım. Lise zamanı bir çocuğa aşık oldum şimdi adını bile hatırlamıyorum. Çocuk tiyatrocuydu… Tiyatro ile ilgili bir şeylerden bahsediyordu alakam yoktu. Sonra tiyatro sınavına girdim böylece oyuncu oldum. Hiç karşılaşmadık sonrasında ben İzmir'deydim okul için Eskişehir'e geldim. Bir daha görmedim o çocuğu.



NİKAHI ERTELEYECEĞİZ



Düğünü nikahı ertelemeyi düşünüyoruz her şey durdu önce sağlık diyoruz, erteleyeceğiz. Yeni bir proje için anlaşma yaptım seneye eylül gibi ekranda olmayı düşünüyorum.