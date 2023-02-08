Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Acil İhtiyaçlarımız Arasında; İş Makinası, Soba, Mazot, Çadır, Battaniye, Kuru Gıda ve Su Var - Son Dakika
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Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Acil İhtiyaçlarımız Arasında; İş Makinası, Soba, Mazot, Çadır, Battaniye, Kuru Gıda ve Su Var

08.02.2023 20:54

Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen ilçelerden birisi de Nurhak oldu. İlk iki gün haber alınamayan ilçeden olumsuz haberler gelmeye başladı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “İş makinası, odun sobası, mazot, çadır, battaniye, kuru gıda ve suya” ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen ilçelerden birisi de Nurhak oldu. İlk iki gün haber alınamayan ilçeden olumsuz haberler gelmeye başladı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, "İş makinası, odun sobası, mazot, çadır, battaniye, çocuk maması, kuru gıda ve suya" ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta saat 04.17 ve 13.24'te iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi de depremden etkilendi.

Depremin ilk günü Nurhak'tan haber alınamadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Nurhak'a giderek Kullar Köyü'nde enkaz altında 150 kişinin olduğunu 25 cenazenin ise defnedilemediğini söylemiş yardım çağrısında bulunmuştu.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Nurhak'ta telefon çekmediği için bugün Elbistan yakınlarında yaptığı canlı yayın üzerinden bilgi aktarmaya çalıştı. Bozan, yaptığı yardım çağrısında "iş makinası, odun sobası, mazot, çadır, battaniye, çocuk maması, kuru gıda ve su" acil ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Tipiden dolayı yolların kapandığını, ulaşımın sağlanamadığını belirten Bozan, şöyle konuştu:

"Zararlarımızı can kayıplarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. Elektrikler olmadığı için elektrikli sobaya ihtiyacımız bulunmamaktadır. İş makinasına ihtiyacımız var. Çünkü kar temizlemesi yapmamız gerekiyor. Şu anda birçok mahallemizde yollar kapalı durumda. Tipiden dolayı sürekli kapanıyor. Bizleri merak etmeyin elimizden gelen çalışmaları ortaya koymaya çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA
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Kahramanmaraş, İlhami Bozan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Acil İhtiyaçlarımız Arasında; İş Makinası, Soba, Mazot, Çadır, Battaniye, Kuru Gıda ve Su Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Acil İhtiyaçlarımız Arasında; İş Makinası, Soba, Mazot, Çadır, Battaniye, Kuru Gıda ve Su Var - Son Dakika
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