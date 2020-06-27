Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi - Son Dakika

Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi

Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.

Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'un başlattığı ve toplumun tüm kesimlerden vatandaşların da katılımıyla 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923'üncü metresindeki 2 bin 23 metrekarelik alana taş, çakıl ve kireç kullanılarak ay-yıldız inşa edildi.

Dağın çevresinden rahatlıkla çıplak gözle görülebilen işleme, ilçedeki askeri polis, güvenlik korucusu, bekçi ve vatandaşların katılımıyla 15 günde yapıldı.

Kaymakam Cihat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 2023 metrekare boyalı alan içerisinde ay-yıldızı Nurhak Dağı'na ilmek ilmek işlediklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ortaya Türkiye'nin bu yükseklikteki en büyük taş yığma boyama ay yıldızı çıktı. Çok gururlu ve mutluyuz. Ay-yıldızımızın çevre ilçelerden de görülebiliyor olması Nurhak olarak bizi ayrıca sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Çalışma ekibinin içinde yer alanlardan Ferhat Parlak da dağın eğimli yapısından dolayı çalışırken zorlu anlar yaşadıklarını ancak el ele vererek, güzel bir işçilik ortaya çıkardıklarını anlattı.

Enes Kuş da ayakta kalmanın bile zor olduğu yamaçta, güneşin yakıcılığı karışınca çok güçlük çektiklerini ancak ay-yıldızı görkemli bir şekilde Nurhak Dağı'na işlemeyi başardıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş, Nurhak Dağı, Nurhak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi - Son Dakika

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]