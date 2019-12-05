Son Dakika Haberleri: Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.


Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:32 Kaynak: İHA
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