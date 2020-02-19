Nurhak Kaymakamlığı 2020'yi sigarayla mücadele yılı ilan etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Nurhak Kaymakamlığınca, tiryakileri bağımlılıktan kurtarmak ve gençleri de sigaradan uzaklaştırmak için 2020'yi sigarayla mücadele yılı ilan etti.

Sigarayla mücadele kapsamında kaymakamlık bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı İlhami Bozan ve komisyon üyeleri, kahvehane ve iş yerlerini ziyaret edilerek vatandaşlara kampanya hakkında bilgiler veriyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek sağlanırken bir taraftan da kamu kurumları ve okullarda sigaranın zararlarını anlatan konferanslar düzenleniyor.

Kaymakam Cihat Koç, yaptığı açıklamada, sigarayla mücadele kapsamında hazırladıkları programı hızlı bir şekilde uygulamaya sunduklarını belirtti.

Topyekun mücadele sürdürdüklerini belirten Koç, "Vatandaşlarımız sigaranın zararlarının farkında ama biz onlara bu bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olduğunu ve bunun yöntemlerini anlatıyoruz." dedi.

Sigaranın bırakılmasıyla ilgili kurumlarda çeşitli görevlendirmeler de yaptıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Devlet hastanemizde sigara bıraktırma birimi oluşturduk, bir sorumlu hekimimizi de sigara bırakma konusunda halkımıza yardımcı olması için görevlendirdik. İlçemizdeki bütün okullarda öğrencilerimize ve öğrencilerimizin üzerinden ulaşabileceğimiz çeşitli materyaller belirleyerek mücadelemize dört kolda devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde ilçemizdeki sigara bağımlılığını ki artık bu bağımlılıktan da çıkıp hastalık olarak değerlendirdiğimiz boyuta ulaştı. Bunu önemli ölçüde azaltmayı planlıyoruz. Halkımızın bu yönde büyük beklentileri var aslında herkes sigarayı bırakmak istiyor, biz sadece ellerinden tutup sonuna kadar onlara destek olacağımız bir program başlatmış oluyoruz."

"Sigarayı bıraktırmakta kararlıyız"

Belediye Başkanı İlhami Bozan ise vatandaşların sigarayı bırakmak istediklerini ancak başaramayacaklarını düşünerek hamle yapmadıklarına şahit olduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımıza sigarayı bıraktırmak da oldukça kararlıyız." ifadesini kullanan Bozan, "Çünkü onlarda bırakmak istiyor ama bir türlü bir yerden başlayamıyorlar. Çalışmalarımızda bunu gördük. Gençlerin örnek aldığı büyüklerine de ulaşmamız gerekiyor bu yüzden bizlerde kahvelerden başlıyoruz. Bu işi başarıyla sonuçlandıracağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başlatılan kampanya kapsamında sigarayı bırakanlardan 46 yaşındaki Mehmet Olgunsoy da 15 yıldır tiryaki olduğunu, Kaymakamlığı çağrısı üzerine günde bir paket içtiği sigarayı bıraktığını söyledi.



Kahvehane toplantısında 40 yıllık sigara tiryakiliğini bırakma sözü veren 51 yaşındaki Ali Koç ise Kaymakamlığın düzenlediği kampanyayı şans olarak değerlendirmek istediğini söyledi.