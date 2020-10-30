Nurhak'ta iki mahalle Covid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

Nurhak'ta iki mahalle Covid-19 karantinasına alındı

30.10.2020 16:08
Nurhak'ta iki mahalle Covid-19 karantinasına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde olağandışı artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde olağandışı artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı.

Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar metninde, korona virüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçede alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kullar ve Karşıyaka mahallelerinde pozitif vakalarda olağandışı artış görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu mahallelere 10 Kasım tarihine kadar tarihine kadar giriş ve çıkışların durdurulmasına karar verildi.

Karantinaya alınan mahallelere jandarma gözetiminde sağlık personellerine, belediye çalışanlarına, ikametgahı bu mahallelerde olup da iş yerleri dışarıda olan çalışanlara, sadece mal temini için esnaflar ve toptancılarla sürekli tedavi görenlerin giriş çıkışına izin verilecek. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ve anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerle sınırlı olmak üzere defin sırasında en fazla 10 kişinin katılımına izin verilecek.

Alınan kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak. - KAHRAMANMARAŞ

Nurhak'ta iki mahalle Covid-19 karantinasına alındı

Kahramanmaraş, Nurhak, toplum, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nurhak'ta iki mahalle Covid-19 karantinasına alındı - Son Dakika


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