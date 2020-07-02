Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi

Usta oyuncu Nuri Alço, yaklaşık 11 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile dünyaevine girdi.

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Çiftin nikâh törenine basın mensupları alınmadı.

MART AYINDA EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.