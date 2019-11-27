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Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti
6 saat önce
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdü.
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdü. Herkesin gözü önünde nişanlısıyla tartışan Alço, Sezginoğlu'na tokat attı. Olay sonrası çevredekiler Nuri Alço'yu zor sakinleştirdi.
2.Sayfa programının sunucularının ulaştığı Nuri Alço şu açıklamayı yaptı; Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53
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