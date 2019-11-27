Son Dakika Haberleri: Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti
Son Dakika Magazin Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti - Son Dakika Magazin

Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti

6 saat önce

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdü.

Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti, System.String[]

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdü. Herkesin gözü önünde nişanlısıyla tartışan Alço, Sezginoğlu'na tokat attı. Olay sonrası çevredekiler Nuri Alço'yu zor sakinleştirdi.


2.Sayfa programının sunucularının ulaştığı Nuri Alço şu açıklamayı yaptı; Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz.

Nuri Alço, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:53 
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