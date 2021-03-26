Nuri Alço taburcu oldu

Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Taburcu edilen Nuri Alço hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.

BABA OLMAK İSTİYOR

Nuri Alço (69) kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço (36) ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Baba olmak istediğini söyleyen Alço, "Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.