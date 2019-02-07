Nuri Bilge Ceylan İmzalı Ahlat Ağacı Filmi Dvd'si Sınırlı Sayıda Çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterildikten sonra 1 Haziran'da vizyona giren Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminin Nuri Bilge Ceylan imzalı DVD'si sınırlı sayıda olmak üzere raflara çıkıyor. Doğan Kitap tarafından yayınlanan Ahlat Ağacı, 6K çekilen filmin kalitesini belli bir çizgide koruyabilmek adına çift katmanlı BluRay disk olarak da sadece 1000 adet basılmış ve geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmüştü.

Ceylan'ın senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı ve Kış Uykusu'ndan dört yıl sonra çektiği film, oldum olası edebiyatla ilgili öğretmen adayı Sinan'ın taşralı bir yazar olarak rüştünü ispat etme çabasını anlatıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra doğduğu Anadolu topraklarına dönen Sinan'ın bir yanda babasıyla bir türlü kurmayı başaramadığı ilişkisi, diğer tarafta annesi ve çevresi ile girdiği ruhsal çatışmaları anlatan filmin başrollerini Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor.

"Bazıları için taşra, tüm umutların eninde sonunda yalnızlıkla kesiştiği bir sürgün yeridir. Tıpkı babaların ve oğulların kesişen kaderleri gibi, tüm umutların, hayallerin, çaresizlikle kesiştiği hudutsuz bir sürgün yeri…"