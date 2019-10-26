Son Dakika Haberleri: Nuri Bilge'ye Kim hayran
Son Dakika Magazin Nuri Bilge'ye Kim hayran

Nuri Bilge'ye Kim hayran

41 dakika önce

Perşembe günü Feriye Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sinemaseverler usta yönetmenden sektör deneyimlerini dinledi.

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Perşembe günü Feriye Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sinemaseverler usta yönetmenden sektör deneyimlerini dinledi.


Festivalin onur konuğu olan Kim Ki Duk, izlediği filmlerin isimlerini ve yönetmenlerini çok hızlı unutmasına rağmen Nuri Bilge Ceylan'ın sinema tarzını çok beğendiğini söyledi. Yönetmen, masterclass etkinliğinin sonunda ise "Arirang" filmi için kendi bestelediği marşları seslendirdi.

Nuri Bilge Ceylan, Kim Ki Duk, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:09 
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