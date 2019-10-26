Nuri Bilge'ye Kim hayran
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Perşembe günü Feriye Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sinemaseverler usta yönetmenden sektör deneyimlerini dinledi.
Perşembe günü Feriye Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sinemaseverler usta yönetmenden sektör deneyimlerini dinledi.
Festivalin onur konuğu olan Kim Ki Duk, izlediği filmlerin isimlerini ve yönetmenlerini çok hızlı unutmasına rağmen Nuri Bilge Ceylan'ın sinema tarzını çok beğendiğini söyledi. Yönetmen, masterclass etkinliğinin sonunda ise "Arirang" filmi için kendi bestelediği marşları seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:09
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