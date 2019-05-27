Nuri İyem Resim Ödülü 2019 Başvuruları Başlıyor!

Nuri İyem adına 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışma, büyük usta Nuri İyem'i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacını taşıyor.

Yarışmaya katılmak isteyen 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı ressamlar eserlerini; www.evin-art.com adresinden veya Evin Sanat Galerisi'nden temin edebilecekleri katılım formlarıyla birlikte; 31 Mayıs – 2 Haziran 2019 tarihleri arasında, 10:00 – 19:00 saatleri arasında Evin Sanat Galerisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu sene on dördüncü kez düzenlenecek olan "Nuri İyem Resim Ödülü 2019" Seçici Kurulu; Fırat ARAPOĞLU, Gamze BÜYÜKKUŞOĞLU, Cansen ERCAN, Hakan GÜRSOYTRAK, Ümit İYEM, Prof. Dr. Erhan KARAESMEN, Temür KÖRAN, Prof. Dr. Burcu PELVANOĞLU, Feyyaz YAMAN'dan oluşuyor.

Seçici Kurul tarafından seçilen, ödül sahibi sanatçıya 10.000 TL para ödülünün yanısıra "Nuri İyem Resim Ödülü" nü simgeleyen, Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak üretilen bronz heykel verilecek.

Kurucumuz Evin İyem'in kaybı sebebiyle bu seneye mahsus olmak üzere onun anısı adına "Evin İyem Jüri Özel Ödülü" adı altında yine jürinin belirleyeceği bir katılımcıya da Paris'te bir haftalık kültür-sanat gezisi ve ayrıca "Evin İyem Jüri Özel Ödülü"nü alan sanatçıya, bir Nasip İyem yapıtının, bu ödül adına özel olarak hazırlanmış bir röprodüksiyonu verilecektir.

"Nuri İyem Resim Ödülü", "Evin İyem Jüri Özel Ödülü" ve Seçici Kurul tarafından belirlenen sergide yer alacak resimler, Evin Sanat Galerisi'nde 25 Haziran 2019 tarihinde Doğan Hızlan ve Selçuk Altun'unkatılımıyla gerçekleşecek ödül töreninin ardından,9 Temmuz 2019 tarihine kadar sergilenecek ve hazırlanacak kapsamlı katalogda bir araya getirilecek.