Nuri Killigil'in Vefatının 70. Yılı

Nuri Killigil Paşa, vefatının 70. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Kurmay Albay Zeki Bilal Şanlı, Azerbaycan İstanbul
Başkonsolosluğu Muavini Konsolos Ramiz Hacızade, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Nuri Killigil Paşa'nın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan anma töreninde Kur'an-ı Kerim'den sureler okunarak, ebediyete intikal eden tüm devlet adamları, şehitler ve Nuri Paşa'nın ruhu için dualar edildi.
Tören Dölek ve protokol üyelerinin kabre çiçek bırakmasının ardından son buldu.
Cumhuriyet tarihinin ilk endüstriyel silah tasarımcılarından olan Killigil, 1930 yılında kok kömürü satan bir şirketi alıp, burayı bir madeni eşya fabrikasına dönüştürdü. Tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretimi yapan fabrikasını büyüterek İstanbul'da Sütlüce'ye taşıyan Nuri Killigil Paşa, burada havan ve havan mermisi üretimine başlandı.
Nuri Killigil Silah ve Mühimmat Fabrikası, Arap- İsrail
savaşında Arap orduları için silah ve cephane üretti.