Son Dakika Haberleri: Nuri Özaltın Golf Turnuvası Başladı

Nuri Özaltın Golf Turnuvası Başladı

43 dakika önce

TÜRKİYE'de golf sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan merhum iş insanı Nuri Özaltın anısına 3 yıldır düzenlenen Nuri Özaltın Golf Turnuvası başladı.

Nuri Özaltın Golf Turnuvası Başladı, System.String[]
TÜRKİYE'de golf sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan merhum iş insanı Nuri Özaltın anısına 3 yıldır düzenlenen Nuri Özaltın Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Tropy'ye 7 ülkeden 194 sporcu katıldı. Turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Galatasaraylı eski futbolcu Erdal Keser ve eşi Irıs Keser'in yanı sıra Senel Neidl, Jugen Neidl, Cahit Karbay ve Murat Topgöz gibi isimler de mücadele ediyor. Turnuva 8 Şubat'ta sona erecek.

Turnuvaya 3 yıldır katılan Erdal Keser, Merhum Nuri Özaltın anısına yapılan bu turnuva gerçekten süper bir organizasyon. Biz de her yıl bu turnuvaya katılıyoruz. Golf sahası mükemmel, yurt dışından çok sayıda arkadaşla bu turnuvada buluşuyoruz. Bir hafta boyunca burada golf oynuyoruz. İnşallah turnuva sürekli devam eder. Merhumun düşüncelerini de böyle devam ettiririz dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Nuri Özaltın, Spor
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