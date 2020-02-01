Nuri Özaltın Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ramazan Üçdan oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Nuri Özaltın Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ramazan Üçdan oldu - Son Dakika Spor

Nuri Özaltın Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ramazan Üçdan oldu

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de dereceye girenlere ödülleri gala gecesinde verildi.

Nuri Özaltın Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ramazan Üçdan oldu, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de dereceye girenlere ödülleri gala gecesinde verildi. Turnuvanın şampiyonu Ramazan Üçdan, ödülünü merhum iş insanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın'ın elinden aldı.

Özaltın Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı Nuri Özaltın anısına, 25-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de dereceye girenlere ödüllerinin verildiği gala gecesi, Gloria Hotels & Resorts'ta yapıldı. Türkiye'de golfün gelişmesine büyük önem ve emek veren Nuri Özaltın anısına düzenlenen turnuvaya; 9 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun yanı sıra cemiyet ve basın dünyasından birçok kişi katılım gösterdi.

Turnuvanın birincisi olan turizmci Ramazan Üçdan'a ve diğer dereceye giren golfçülere ödülleri Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın, torunları Melis Özaltın, İrem Özaltın ve Yunus Özdemir tarafından verildi.

Gala gecesinde sahneye çıkan Tarık Sezer ve orkestrası, performansıyla alkış aldı.


Özaltın Holding, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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