Nuri Özaltın Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ramazan Üçdan oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de dereceye girenlere ödülleri gala gecesinde verildi. Turnuvanın şampiyonu Ramazan Üçdan, ödülünü merhum iş insanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın'ın elinden aldı.

Özaltın Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı Nuri Özaltın anısına, 25-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de dereceye girenlere ödüllerinin verildiği gala gecesi, Gloria Hotels & Resorts'ta yapıldı. Türkiye'de golfün gelişmesine büyük önem ve emek veren Nuri Özaltın anısına düzenlenen turnuvaya; 9 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun yanı sıra cemiyet ve basın dünyasından birçok kişi katılım gösterdi.

Turnuvanın birincisi olan turizmci Ramazan Üçdan'a ve diğer dereceye giren golfçülere ödülleri Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın, torunları Melis Özaltın, İrem Özaltın ve Yunus Özdemir tarafından verildi.