Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" Başladı
2 saat önce
Nuri Özaltın anısına Gloria Golf Kulübünün düzenlediği "3. Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy" Antalya'da başladıSerik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden...
Nuri Özaltın
anısına Gloria Golf Kulübünün düzenlediği "3. Nuri Özaltın Memorial
Golf Trophy" Antalya
'da başladı
Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden 194 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvaya Serik Kaymakamı Haluk Şimşek
ile Galatasaraylı Eski Futbolcu Erdal Keser
ve eşi Iris Keser de katılıyor.
En iyi skor ile bitiren yarışmacıya "Nuri Özaltın Onur Ödülü
"nün verileceği turnuva, 8 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA
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