Nuri Pakdil'in vefatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bazı eski ve yeni siyasetçiler, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hayatını kaybeden Nuri Pakdil'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve bugün öğleden sonra hayatını kaybeden edebiyatçı Nuri Pakdil'in yakınlarına başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Vefat haberinin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanesine gelerek, başhekimlik yetkilileriyle görüştüğü ve hastanede bulunan yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildi.

Koca'nın yanı sıra bazı eski ve yeni siyasetçilerin de hastaneye gelerek Pakdil'in yakınlarına taziyelerini ilettiği öğrenildi.

Pakdil'in cenazesinin, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verileceği bildirildi.