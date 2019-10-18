Son Dakika Haberleri: Nuri Pakdil'in vefatı
Son Dakika Güncel Nuri Pakdil'in vefatı

Nuri Pakdil'in vefatı

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Birkaç gün önce Ankara Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Pakdil, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." bilgisini paylaştı.

Nuri Pakdil'in hayattaki son anlarında yanında olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum. Eserleri ve düşünceleriyle edebiyatımıza ışık tutan, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Taceddin Dergahı'ndan ebediyete uğurlayacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:49 Kaynak: AA
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