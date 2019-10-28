Son Dakika Haberleri: Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs'te anıldı
Son Dakika Güncel Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs'te anıldı

Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs'te anıldı

10 dakika önce

Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir programla anıldı.

Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir programla anıldı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, programda konuşma yaptı.

Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs'te anıldı

Nuri Pakdil, Doğu Kudüs, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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