Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs'te anıldı
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Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir programla anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bir programla anıldı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, programda konuşma yaptı.
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