Son Dakika Haberleri: Nuri Pakdil vefat etti
Son Dakika Güncel Nuri Pakdil vefat etti

Nuri Pakdil vefat etti

10 dakika önce

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Nuri Pakdil, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:47 Kaynak: AA
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