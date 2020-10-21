Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika

Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı

21.10.2020 11:15
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı, System.String[]

Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı.

Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, yazar Enes Batman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazar Necip Evlice'nin, Nuri Pakdil'le hatıralarını anlattığı ve kendisine gönderdiği mektupları okuduğu etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca şair ve yazar Nuri Pakdil'in çeşitli dönemlerde çekilmiş özel fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı.

Yazar Necip Evlice, Pakdil'in vefatının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Pazar günü onu sevenlerle, mezarının başında buluştuk. Dualar ettik, Kuran-ı Kerim okuduk, onu yad ettik. Bugün de burada Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde benim kendisiyle beraberken çektiğim fotoğraflardan oluşan bir sergiyi açıyoruz" dedi.

"Nuri Pakdil'in eserlerinin tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil"

Evlice, geçen bir yılın kendisi açısından zor olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Pandemi döneminde özellikle onu sevenler hep 'Bir şey yapılmayacak mı?' diye sordular. Nuri Pakdil vefat ettiğinde bir sürü şeyin yapılabileceğini her türlü insanla konuşmuştuk. Ancak bunlar rafa kalktı ve bir türlü olmadı. İnsanlar bunları bekliyor. Yani bir Nuri Pakdil araştırma ya da kültür merkezi gibi bir mekanın açılmasını bekliyor. Onun yeni eserlerinin yayınlanmasını ve daha geniş kitlelerce tartışılıp değerlendirilmesini bekliyor. Nitekim bir iki kitap da olsa onunla ilgili yeni çalışmalar çıktı ama bunlar yeterli değil. Nuri Pakdil, İtalyan Türkolog Anna Masala'nın söylediği gibi 2000'li yıllardan sonra bir miktar anlaşılmıştır ama eserlerinin tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil. Eserleri üzerinde kesinlikle akademik çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü o gerçekten bir sanatçı ve her kitabı bir eserdir."

Program sonrası Başkan Deniz Köken, Necip Evlice'ye Eyüpsultan'ın tasvir edildiği minyatür çalışması hediye ederken, Evlice ise Başkan Deniz Köken'e Nuri Pakdil'in yönetiminde yayımlanan ve önemli bir okul olan Edebiyat Dergisi'nin Şubat 1969 ile Aralık 1984 yılları arasında yayımlanan tüm sayılarının toplandığı "Edebiyat" kitabını verdi. - İSTANBUL

Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı

Nuri Pakdil, Deniz Köken, Edebiyat, Kudüs, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı         
11:23
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi         
10:31
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı         
09:56
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında Eyüpsultan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei