Nuri Şahin, Antalyaspor ve Türk futboluna katkı sunmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kariyerinin son yıllarını Türkiye'de tamamlama fikriyle Antalya'yı seçtiğini, saha içinde ve dışında Türk futboluna katkı sunmak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün YouTube kanalında ilk bölümü yayınlanan "Soru-Cevap" programına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Werder Bremen'e imza attıktan iki yıl sonra Türkiye'de futbol oynamaya aile içinde karar verdiklerini açıkladı.

Kariyerinin son 3-4 yılını ülkesi Türkiye'de futbol oynayarak tamamlamayı planladığını aktaran Nuri, kendisi için en hayırlı yer olarak Antalyaspor'u gördüğünü ve bu kararından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Antalyaspor'u seçmesinin ana nedeninin "huzur" olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, saha içinde olduğu kadar dışında da Antalyaspor'a ve Türk futboluna katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Yapılacak o kadar güzel şeyler, çok iş var ki..." ifadesini kullanan Şahin, "Çok yetenekli genç futbolcularımız var. 'Abilik' demek istemiyorum ama kariyerlerinde onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Gençlere yol göstermek istiyorum." dedi.

Antalyaspor tesislerini öven Nuri, "Bundan önce milli takımda da çok güzel tesislerde kaldım. Yurt dışında böyle bir tesis sistemi açıkçası yok. Biraz Real Madrid'de vardı ama diğer oynadığım kulüplerde tesisleşme tam yoktu. İlk geldikten sonra Tamer (hocamla da görüştüğümüzde çok hayran kaldım. Tesislere ilk geldiğimde nasıl bir potansiyelin olduğunun farkına vardığımda çok şaşırdım açıkçası ve çok mutlu oldum."

"Kimin şova dönük olduğunu anlayabiliyorlar"

Tecrübeli futbolcu, yıldız oyuncuyu "işini iyi, güzel yapan futbolcu" olarak nitelendirdi.

Yıldız futbolcunun isimle alakası olmadığını savunan Şahin, "Sahada kim işini iyi yaparsa, sahanın dışında kim örnek olursa benim için yıldız futbolcu odur. Türk futbolu bu yönde çok aşama kaydetti. İnsanlar artık kimin yıldız olduğunu ya da kimin şova dönük olduğunu artık anlayabiliyorlar. İnsanlarımız geç olsa da bunu anlamaya başladı. Yıldız futbolcu hem saha içinde hem saha dışında işini iyi yapan, şov yapan değil." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, her ülkenin futbolunun hem pozitif hem negatif yanları olduğunu ve karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

-"(Milli takım) İyi jenerasyon yakaladık"

Türk futboluna yıllardır milli takım sayesinde gelip gittiğinde gördüğü şeyler olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Çok pozitif yönlerimiz var. Ne yazık ki her ülkede olduğu gibi bizim de aşama kaydetmemiz gereken şeyler var. Hep birlikte yurtdışında başarılar elde etmiş ve oraları görmüş futbolcular olarak büyüklerimize yardım edip ülkemizi çok çok daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda milli takımımız çok iyi bir yükselişte. Onlar iyi örnek oluyor. İyi çıkış yakaladılar. İyi jenerasyon yakaladık. Onlarla beraber inşallah kulüplerimiz Avrupa'da başarılı olduğu sürece altyapılarımızdan genç oyuncular çıktığı sürece Çağlar, Cengiz gibi altyapılardan oyuncularımız çıktığı zaman bizim örnek mesela Bünyamin, Doğukan gibi oyuncular çıktığı zaman ülkemiz zaten iyi bir yere gelecek. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu işler biraz daha uzun sürüyor. Sabırlı olmak lazım."

"Futbolu çok seviyorum"

Nuri, sosyal medyadan çok para kazanabilme, sesini farklı duyurma yolunun karakterine uygun olmadığına işaret etti.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medyayı mutlu, temiz kullanmak istediğini anlatarak, "Gençlere ilham kaynağı olacak durumlarda sosyal medyayı kullanıyorum. Taraftara şov yapmak için veya insanlar beni iyi görsün diye paylaşım yapmak pek benim karakterime uygun değil açıkçası." dedi.

Nuri Şahin, kendisini daha çok eşi ve iki çocuğuyla vakit geçiren "evcimen" biri olarak tanımlayarak, "Futbolu çok seviyorum, çok takip ediyorum. Kitap okuyorum, herkes gibi yeri geliyor playstation oynuyorum. Çok normal, basit bir hayatım var. Eşim her zaman söyler, 'İnsanlar seni dışarıdan gördüğü zaman çok şaşalı bir hayatın olduğunu zanneder.' Evde çok normal bir hayatım var yani." diye konuştu.

Nuri, profesyonel futbolcunun sadece futbolcu değildir, örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Küfür, hakemle tartışma" kötü örnek olabiliyor uyarısı

Profesyonel futbolcunun sorumluluğunun farkında olması gerektiğine değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim saha içinde ettiğimiz bir küfür, hakemle tartışmamız çocuklarımıza kötü örnek olabiliyor. Sadece başkalarına örnek olalım, hiç hata yapmayalım demiyorum. Hepimiz hata yapabiliyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıp, örnek olduğumuzu unutmamamız lazım."

Sosyal medyanın çok tehlikeli noktaya geldiğini belirten Nuri, futbolcuların bu mecrayı temiz kullanabilmeleri halinde gençlere daha iyi örnek olabileceğine dikkati çekti.

"Bunun sözünü hiçbir yerde vermedim"

Taraftara '20 gol, 20 asist' sözü vermem" diyen tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Bunun sözünü hiçbir zaman, hiçbir yerde vermedim. Bilmelerini istediğim tek şey var ben buraya, 'yatıp paramı kazanıp, ondan sonra gideyim' düşüncesiyle gelmedim. Antalyaspor'a, ülke futboluna nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesindeyim. Elimden geleni her zaman yapacağım. İyi niyetimden şüphe duymasınlar. Çok güzel günler inşallah hep beraber görürüz. Türk futbolunu fethetmeye geldim diyemem ama takım olarak çok güzel işler yapacağımızdan emin olabilirler."