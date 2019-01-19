Son Dakika Haberleri: Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Destek Mesajı

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Destek Mesajı

1 saat önce

Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için destek mesajı yayımladı.

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Destek Mesajı, System.String[]
Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için destek mesajı yayımladı.

Tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan genç oyuncu ise Nuri'nin mesajına, "Hoş bulduk Nuri abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim." şeklinde cevap verdi.

Ozan, kendisine ödenen 11 milyon avro bonservis bedeliyle, Türk oyuncular arasında en yüksek rakama yurt dışına transfer gerçekleştiren stoper olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Almanya, Ozan Kabak, Nuri Şahin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye: Keyif Almaya Çalış

Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten Sarı-Kırmızılı Takıma Destek Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:17:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Destek Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]