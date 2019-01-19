Son Dakika Haberleri: Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye

1 saat önce

DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye, System.String[]
DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:30 

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