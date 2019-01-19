Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye

DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.

DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.

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Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye: Keyif Almaya Çalış

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