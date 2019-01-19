Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye
1 saat önce
DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.
DENEYİMLİ futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:30
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Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a Tavsiye: Keyif Almaya Çalış
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