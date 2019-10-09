Son Dakika Haberleri: Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor...
Son Dakika Spor Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor...

Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor...

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga takımlarından Werder Bremen, Milli futbolcu Nuri Şahin ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı.

Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga takımlarından Werder Bremen, Milli futbolcu Nuri Şahin ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı.


Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Werder Bremen yöneticisi Frank Baumann, "Nuri, beğendiğimiz bir oyuncu. Önümüzdeki senelerde de aramızda görmek istiyoruz. Kendisi ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başladık." ifadelerini kullandı.


31 yaşındaki Türk orta saha, bu sezon Werder Bremen'de 7 maça çıkarken 4 asist kaydederek başarılı bir grafik sergiledi.


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Werder Bremen, Nuri Şahin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:46 
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