Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bundesliga takımlarından Werder Bremen forması giyen Türk futbolcu Nuri Şahin için Almanya'dan açıklama geldi. Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Alman basınına yaptığı açıklamada Nuri Şahin hakkında konuştu.



Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 31 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Baumann, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerini kullandı.



Sakalık nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in Werder Bremen ile devam etmeyeceğine bu açıklamanın ardından kesin gözüyle bakılıyor.



Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ile görüşme yaptığı ve transfer için söz aldığı iddia edilmişti.