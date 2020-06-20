Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe... - Son Dakika

Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bundesliga takımlarından Werder Bremen forması giyen Türk futbolcu Nuri Şahin için Almanya'dan açıklama geldi.

Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe..., System.String[]

Bundesliga takımlarından Werder Bremen forması giyen Türk futbolcu Nuri Şahin için Almanya'dan açıklama geldi. Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Alman basınına yaptığı açıklamada Nuri Şahin hakkında konuştu.


Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 31 yaşındaki orta saha hakkında konuşan Baumann, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerini kullandı.


Sakalık nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in Werder Bremen ile devam etmeyeceğine bu açıklamanın ardından kesin gözüyle bakılıyor.


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ile görüşme yaptığı ve transfer için söz aldığı iddia edilmişti.

Werder Bremen, Fenerbahçe, Nuri Şahin, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:04 

Son Dakika Spor Nuri Şahin için transfer açıklaması! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor
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