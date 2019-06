Nuri Şahin: "Keşke Türkiye'de derbi oynasaydım diyebilirim"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilgili "Keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim" dedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilgili "Keşke bir derbi oynasaydım diyebilirim" dedi. Real Madrid, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş olan milli futbolcu Nuri Şahin, 'Nuri Şahin Akademi' etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, akademi ile iyi işler yapmak istediğini ifade ederek, "Nuri Şahin akademinin ilk etabı ile çocukluk hayalimin bir parçasını gerçekleştiriyorum. Güzel işlere imza atmak istiyoruz. Türk futbolu için kolları sıvadık. Hep beraber Türk futbolunu daha iyi yerlere nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Nuri Şahin Akademi olarak iyi bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI" A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı jenerasyonu değerlendiren Şahin, "Ben bu işe başladığımda Türk futbolunu kurtaran adam olarak gelmedim. Bunu söylemek zaten saygısızlık olur. Ben katkı sağlayacağımdan emin olduğum için bu yola başvurdum. Türk futbolunun şu anki durumu daha iyi olabilir mi tabi ki olur. Türk sporunun iyi yerlere gelmesi lazım. Biz kolları sıvadık. Milli takım şu anda iyi bir jenerasyon yakaladı. Attıkları golden sonra sahadaki sevinçleri umut veriyor. Onlara zaman tanımamız gerekiyor. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Onlar kazandığı zaman biz sokaklara dökülüyoruz. Ben 15 senedir umutluyum. Her zaman pozitif düşünmek istiyorum. Çok iyi işler yapacağız. Büyük turnuvalarda iyi dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAKİ GENÇLERİN SAYISI ARTTIKÇA MUTLU OLUYORUM" Nuri Şahin, Avrupa'da forma giyen genç Türk futbolcuların performanslarını beğendiğini ifade ederek, "Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden futbolcular gayet başarılı. Genç olmalarına rağmen adaptasyon süresini iyi geçirdiler. Onu iyi geçirirsen bu sahaya da yansıyor. Cengiz'e baktığımız zaman Cengiz sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafın altına de Rossiler yorum yapıyor. Bu Cengiz'in iyi işler yaptığını gösteriyor. Okay çok başarılı. Merih Demiral, çok yetenekli futbolcu. Bunların sayısı arttıkça mutlu oluyorum. İyi ki onlara yol açmışız. Çok çok başarılı olacaklardır. Buradan sonra bize destek vermek düşer" diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde gerçekleştirilen imza töreninde Türk basın mensuplarının da bulunmadığını söyledi.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM" 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde yer alan eski milli oyuncu Hamit Altıntop ile ilgili de konuşarak, "Yeni federasyon hayırlı olsun. Benim için yeni federasyonda en özel isim Hamit Altıntop. Her zaman örnek aldığım bir isim. Milli takımda senelerce beraber oynadık. Türk futbolu için düşünceleri vardı. Geldiği konum da bunu gösteriyor. Futbolu bıraktıktan sonra bir şeyleri geri vermek için kolları sıvadı. Vizyonlu bir insan ve futbolu seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Ben de isterim ama şu anda futbolcuyum futbolu bıraktıktan sonra Türk futboluna katkı sağlamak isterim" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZDEKİ DEĞERLİ FUTBOLCULARIN ÜZERİNDE DURMALIYIZ" Türk futbolunda sık sık gündeme gelen yabancı sınırı tartışması ile ilgili düşüncelerini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"30 yaşına girmiş bir futbolcu olarak hiçbir zaman yabancı kontenjanı olsun olmasın konusuna girmedim. Yurt dışında hiç olmadığı kadar futbolcumuz var. Çok iyi oynuyorlar. Eskiden milli maçlara giderdik. Çekya ile oynuyorsun takımın çoğu Arsenal, Dortmund'da oynayan futbolcular olurdu bizde de bir iki tane vardı. Kulüplerimiz çok değerli ama genç futbolcu gelişimi için ne kadar erken yurt dışına çıkarlarsa bizim için o kadar iyi. Oyuncular yurt dışına çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakıyorum. Şu an her şey yolunda. Cengiz gibi bir yetenek çıktı. Bizim ülkemizde değerli futbolcular var. Onların üzerinde durmamız gerekiyor."

"KEŞKE TÜRKİYE'DE BİR DERBİ OYNASAYDIM DİYEBİLİRİM" Deneyimli futbolcu, şu anda Türkiye'de forma giymeyi düşünmediğini belirterek, "Şu anda Almanya'da mutluyum. Değerli bir hoca ile çalışıyorum. Futbol sonrası hayatım için deneyim elde ediyorum. Şu anki takımım Dortmund, Real Madrid seviyesi değil ama yeniden o içimdeki futbol sevgisini çıkaran bir takımda çalışıyorum. Böyle bir düşüncem yok ama futbolu bıraktığımda 'Keşke Türkiye'de bir derbi oynasaydım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA SAHA DIŞINDA KATKI SAĞLAMAK İSTERİM" Milli takımda saha dışı görevlere gelip katkı sağlamak isteyebileceğinin altını çizen Şahin, "Milli takımın en büyük taraftarıyım. Kararımın arkasındayım çok doğru bir karar verdim. Misyonumu tamamlamadım. 13-14 senede tek turnuvaya katıldım. Hem benim adıma hem Türk futbolu adına olumsuz nokta. Oyuncu olarak dönmeyi düşünmüyorum. Çok değerli oyuncular var onların oynamasını istiyorum. Hocam seçse ister istemez rekabet olacak, bunlara gerek yok. Kaliteli futbolcularımız var. Saha dışında katkı sağlamak isterim. Önümüzdeki yıllarda Nuri Şahin'i iyi yerlerde göreceğinizden eminim" şeklinde konuştu.

