SPOR Nuri Şahin: Şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız - Son Dakika

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Beşiktaş ile Katar'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa Finali'nde kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Şahin, "Biz hazırız kupaya. Topun direkten içeri girip girmeyeceğini bilmiyorum ama hem takım, hem ben hem de kulüp şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk yarısının ve kendi döneminin değerlendirmesini yaptı. Şahin, takımının Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali öncesi düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

"İKİNCİ YARI DAHA SERT VE ZOR GEÇECEK"

Nuri Şahin, göreve geldiği 2,5 aydan beri sezonun gayet pozitif geçtiğini söyledi. Nuri Şahin, "Belki bir iki puan daha fazla alabilirdik ama geldiğimiz günden itibaren oyuncuların yaklaşımı, oyun felsefemize yatkınlıkları, onlara verilen görevleri yerine getirme gayretleri pozitifti. Belki bir iki maç hariç aslında sahada görmek istediğimizi gördük. Umarım bunun üzerine koyarak ikinci yarıda tüm hedeflerimize ulaşırız. Oyuncuların bireysel performansları gayet iyi. Birkaç sakatlık hariç iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Formsuz oyuncuların yavaş yavaş form kazandığını söyleyebiliriz. Yeni sistemde zorlanan oyuncular oldu ama bu gayet normal. Şu andaki hava gayet pozitif. Ama işin ciddiyetinde bir takıma sahibiz. İkinci yarının daha zor ve sert geçeceğini hepimiz biliyoruz" dedi.

"TRANSFER YAPMAK İÇİN TRANSFER YAPMAK İSTEMİYORUM"

Nuri Şahin, transfer çalışmalarının sürdüğünü, yönetimin ve başkanın bu konu üzerinde çalıştığını belirtti. Transfer engelleri olduğunu aktaran Nuri Şahin, "Kaldırabilirsek takviye yapmak istiyoruz. Ekonomik şartları zorlamadan, kulübü zora sokmayacak şekilde kalite takviyesi yapmak istiyoruz. Ben takımımızdan da memnunum ama her kulübün istediği gibi takviye yapmamız gereken bölgeler var. Transfer yapmak için de transfer yapmak istemiyorum. Buraya transfer olacak oyuncunun her şeyden önce iyi bir insan olması, kulübe yakışır bir karaktere sahip olması lazım. Transfer yapmak için transfer yaparsak bir sürü oyuncu var ama bize bir şeyler katması lazım. Her şeyden önce futbol kalitesi" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR"

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncular olabileceğini belirten Nuri Şahin, çok fazla süre alamayan genç oyuncuların gelişimi için oynamaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Aramızdan ayrılacak olan oyuncular olabilir. Performansından memnun olmadığımız oyuncuları da dile getirdik. Türkiye'de transfer dönemi geç başladığı için biraz daha zamanımız var" şeklinde konuştu.

"DOĞUKAN'A ÇOK GÜVENİYORUM"

Doğukan Sinik hakkında görüşlerini aktaran Nuri Şahin, "Antalya'da Doğukan'a çok farklı bakış açısı var. Doğukan'ın futbolunu beğenmeyen, futboldan çok anlayan bir insan değildir açıkçası. Doğukan çok farklı bir yeteneğe sahip çok iyi bir futbolcu. Önce takım arkadaşı, kaptanı, hocası olarak ona çok güveniyorum. O da gösterdiğim güveni bugüne kadar boşa çıkarmadı. Üzerine çalıştığımız tabi ki bazı noktalar var. Doğukan gibi yetenekli, performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla olmalı. Biraz da şanssız. Attığı şutlar, direkten dönmeler, kalecilerin kurtarması falan ama üzerine çalışıyoruz. Doğukan'ın performansında düşüş görmedim, istikrar yakaladığını düşünüyorum. O yetenekteki sporcunun performansını tüm sezona yayması lazım, bunu da yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK MAÇ KAZANMAK"

Kasımpaşa maçında berabere kaldıklarından dolayı üzüldüğünü ifade eden Nuri Şahin, "Kasımpaşa maçını alsaydık kafamızdaki puan hedefine ulaşacaktık. Düşüş yanlış olur çünkü baktığınız zaman 11 maç oldu. 3 de kupa maçı oynadık. 3 maç hariç çok pozitif futbol görüyorum takımda. Tabi ki yenileceğiz, tabi ki maç kazanacağız, berabere kalacağız ama benim için oyun önemli. Her maç takımdan aynı performansı almak çok kolay değil. Açıkçası bu zaman alan bir şey. Hedefimiz ikinci yarıda daha çok maç kazanmak, istikrar sağlamak. Bunun neticesinde de puanları yakalayıp ligde daha rahat bir konuma gelmek. Bunlar ilk hedeflerimiz" dedi.

"ÇALIŞIYORUZ"

6 maçta son dakikalarda gol yediklerini belirten Nuri Şahin, "Kupa maçında yere yatırmaya karşıyım. Maçı 90+7'ye getirme, 90+3'te bitsin. Çok yerde yatan oyuncular oluyor. Net oyun dakikamızı oynasak çoğu maçı bitirmişiz zaten. Galatasaray maçında yediğimiz gol tecrübesizlik. Üzerine çalışıyoruz. 90 artıda attığımız goller de var, yediğimiz gollerde var" şeklinde konuştu.

"KENDİMDEN ÇOK CAMİA İÇİN KUPAYI İSTİYORUM"

Devre arasında oyuncuların çok fazla dinlenemediğini aktaran Nuri Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunculara en çok 3 gün izin verebildim. Ayın birinde akşam takımı topladık, idmana çıktık. Fiziksel olarak dezavantaj olacaktır ama baktığınız zaman da kariyer için çok büyük şans. Ayın 5'inde tek maçla Antalyaspor'a kupa kazandırabilecekler. Bunun avantajını da göz önünde bulundurursak ben bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Hepsi hazır. Takım bu maçı oynayabileceği için çok mutlu. Bir final oynuyorsun ve tek maçta kupa kazanabiliyorsun, bu motivasyon olarak yeterli. Bu ligdeki konumun, Avrupa'daki konumunla alakasız. Ekstra motivasyona gerek yok. Bu tek maç, lige etkisi de olmaz. Bizim için çok büyük bir şans. Camia olarak çok istediğimiz bir kupa. Kendimden çok camia için, kulüp için istiyorum bu kupayı kazanmayı. İnşallah Allah nasip eder."

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Nuri Şahin, Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın favori olduğunu belirterek, "Yüzdeye vuracak olursak da tabi ki favori Beşiktaş, çünkü adamların kalitesi ortada. Önder hocayla iyi bir çıkış yakaladılar. İyi, güzel şeyler yapıyorlar. Açıklamalarını da çok beğeniyorum. İnşallah çok başarılı olur. Ama biz de hazırız kupaya. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Topun direkten içeri girip girmeyeceğini bilmiyorum ama hem takım, hem ben hem de kulüp olarak şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız. O bilinçle maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARLA BERABER BİR ŞEY KAZANMANIN HEYECANI VAR"

Genç yaşta bu göreve geldikten sonra futbol sorumlusu olarak ilk finaline çıkacağını belirten Nuri Şahin, 'İnşallah nasip eder. Bende daha çok insanlarla beraber bir şey kazanmanın heyecanı var. Eşimle konuşuyorum, 'Kupayı alırsanız sabah havalimanına geleceğiz' dedi. Onlarla paylaşmak istiyorum. Kulüp içinde bunları paylaşmak çok güzel. Allah nasip eder kupa da gelirse çok güzel olur" diye konuştu.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, TSİ 20.45'te başlayacak.