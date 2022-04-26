SPOR Nuri Şahin: Tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo - Son Dakika

SPOR Nuri Şahin: Tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, en zorlandığı futbolcuların Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olduğunu ifade ederken, en çok etkilendiği teknik direktörün ise Liverpool'un başında bulunan Jurgen Klopp olduğunu kaydetti. Şahin, Ronaldo'nun tarihin en büyük futbolcusu olduğunu sözlerine ekledi.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov, Antalya'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ellerinde Antalyaspor bayrağıyla başkan, futbol sorumlusu Şahin ve oyuncuları 'oley oley' tezahüratıyla karşıladı. Doğukan Sinik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, uzun süre alkışlandı. Başkan Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

ÇETİN: HAYALLERİMİN ORTASINDAYIM

Kendisini öğrencilere tanıtarak konuşmasına başlayan Başkan Aziz Çetin, "Sizin yaşınızdayken çok fazla hayal kuruyordum. Hayallerimin içinde Antalyaspor yöneticiliği vardı. Başkanlık hayal ötesiydi. Hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Herkesin çok çalışması lazım. Başarılı olmaya inanmalısınız. Ben hayallerimin ortasındayım" dedi.

NURİ ŞAHİN: EN ÇOK ZORLANDIĞIM OYUNCULAR MESSİ VE RONALDO

Çocuklarla birlikte olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Nuri Şahin, "Karşılaştığı en zor ve en iyi oynayan rakip kimdi?" sorusuna "Karşılaştığım çok iyi oyuncular oldu ve çok iyi oyuncularla oynadım. En çok zorlandığım oyuncular büyük ihtimalle Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'dur" cevabını verdi. Kendisi gibi olmak için ne yapılması gerektiğiyle ilgili soruya Şahin, "Çalışmak ve hayallerinin peşinde koşmak. Öğretmenleri, ailenizi dinlemek, hayal kurmak. Ben bugünlere öyle geldim" dedi. Şahin, kendisine İspanyolca soru soran öğrenciye aynı dilde karşılık verdi.

"EN ÇOK JURGEN KLOPP ETKİLEDİ"

Çalışmaktan en çok etkilendiği kişinin Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp olduğunu söyleyen Nuri Şahin, "Kendisi ile uzun süre çalıştım. Bana çok şey kattı. Kendisinden çok şey öğrendim o yüzden Jurgen Klopp" dedi.

"FRANKIE DE JONG'U İSTERDİM"

Bir öğrencinin "50 milyon Euro transfer limiti verilse takıma hangi oyuncuyu isterdiniz?" sorusuna Şahin, "Messi olsa 50 milyon Euro'ya alamazsınız. Böyle bir bütçe olsa Barcelona'dan Frankie de Jong'u isterdim. Onun hayalini çok kurmadım, çünkü 50 milyon Euro'ya transfer yapamayacağımıza göre" karşılığını verdi.

"RONALDO BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bir öğrencinin "Ronaldo ya da Messi ile bir anınız var mı?" şeklindeki sorusuna Şahin, "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da dünya kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmasını istedim. Tanıştım ve bana bir forma hediye etmişti. 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi. Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Tarihin en büyük futbolcusu, Ronaldo benim için çok değerli. İnsanlık bakımından da öyle" ifadelerini kullandı.

SİNİK: BONSERVİS KAZANDIRARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM

Taraftarın ne istediğini ve taraftarın ateşinin nasıl olduğunu bildiğini dile getiren Doğukan Sinik ise mücadeleci bir ruhu olduğunu söyledi. Sinik, "Çok küçük yaştan beri hayal kuruyordum. Hocamız Nuri Şahin'in gelişiyle yeni hedefler kurmaya başladım. İlk hedefim Antalyaspor'a iyi bonservis getirmek. Benim her şeyim bu kulüp. Hedefim, iyi bir bonservis kazandırarak başka bir takıma transfer olmak. Hocamız Nuri Şahin gibi Avrupa'da oynamak istiyorum" dedi.

"NURİ ŞAHİN BANA BENDEN ÇOK GÜVENİYOR"

Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine çok güvendiğini ve gelişiminde büyük etkisi olduğunu belirten Doğukan Sinik, "Hocam burada diye demiyorum, bana güvenmesi çok değerli. Benim en büyük gelişimimde etkisi olan kişi Nuri Şahin'dir. Bana benden çok güvenen birisi olduğu için çok şanslıyım. En büyük değişiklik hocam Nuri Şahin oldu" şeklinde konuştu.

KUDRYASHOV: EN ZORLANDIĞIM FORVET HAJI WRIGHT

Sıcak karşılama için öğrencilere teşekkür eden Fedor Kudryashov, Antalyaspor'la bir kupa kaldırma hayali olduğunu söyledi. Kitap okumayı sevdiğini söyleyen Kudryashov, "9-10 yaşında kitap okumayı hobi edindim. Eğitim için önemli. Hayatınızı geliştirmek sizin elinizde" dedi. Bir öğrencinin "En zorlandığınız forvet oyuncusu kim?" sorusuna Rus defans oyuncusu, "Bizim takımımızda oynayan Haji Wright diyebilirim. Antrenmanda beni çok zorluyor" karşılığını verdi.