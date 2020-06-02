Nuri Şahin, Werder Bremen ile yol ayrımında

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in kadrosunda bulunan Nuri Şahin'in takımında kalıcı gözükmediği iddia edildi.

Almanya'nın Bild gazetesi bugün internet sitesinde yer verdiği bir haberinde, "Nuri Şahin, Werder için artık yok mu" başlığını kullanarak, tecrübeli oyuncu ile takımı Werder Bremen arasında işlerin iyi gitmediğine dikkat çekti.

Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt Florian'in son oynanan Freiburg Mönchengladbach ve Schalke04 maçlarında Nuri Şahin'i kadroya almadığını hatırlatan Bild, kulüp yöneticisi Frank Baumann'ın "Oyuncu için henüz verilmiş bir karar yok" dediğini aktardı. Gazete ayrıca, Nuri Şahin'in son günlerde kalçasından bir sakatlıkta yaşadığını belirtti.

31 Ağustos 2018 tarihinden beri Werder Bremen formasını giyen Nuri Şahin'in Alman kulübü ile olan mukavelesinin uzatılmayacağı yorumunu yapan Bild gazetesi, haberini Werder Bremen'den Nuri Şahin'in arkadaşı olan Max Kruse'nin forma giydiği Fenerbahçe'nin oyuncuya bir ilgisi var sözleriyle noktaladı.