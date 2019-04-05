Son Dakika Haberleri: Nuri Tekin Kazandı, Etli Pilav Dağıttı

Nuri Tekin Kazandı, Etli Pilav Dağıttı

4 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Nuri Tekin, Alaplı Merkez cami çıkışında sonra esnaf duasının ardından halka etli pilav ve ayran dağıttı.

Nuri Tekin Kazandı, Etli Pilav Dağıttı, System.String[]
31 Mart seçimlerinde Alaplı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Nuri Tekin, Alaplı Merkez cami çıkışında sonra esnaf duasının ardından halka etli pilav ve ayran dağıttı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve kalabalık halk topluluğu cami çıkışında etli pilav dağıttılar. Alaplı Merkez meydanında öğle Cuma namazından sonra yapılan ikrama halk büyük ilgi gösterirken, yemek tezgahının başına geçen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, halka etli pilav ikramında bulundu. Yemek ikramı ile vatandaşlara eşi'de eşlik ederken, pişirilen etli pilav ise kısa sürede tükendi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Mavi Balina'dan Toplu İntiharı, İhbar Telefonu Önledi Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nuri Tekin Kazandı, Etli Pilav Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]