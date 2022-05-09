GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor

09.05.2022 14:38

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeNuri Şimşek, çocukluğundan başladığı dikiş makinesi tamirini 50 yıldır sürdürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeNuri Şimşek, çocukluğundan başladığı dikiş makinesi tamirini 50 yıldır sürdürüyor.

Yeni Mahalle'deki bir arkadaşına ait iş yerinde kendisine ayrılan alanda arızalı dikiş makinelerini tamir eden 60 yaşındaki Nuri usta, ailesinin geçimini bu işten sağlıyor.

Dikiş makinesi tamirine 10 yaşında başladığını ve 5 çocuğunu da bu işten kazandığı parayla üniversitede okuttuğunu aktaran Şimşek, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Şimşek, küçüklüğünden bu yana elinin tamir işlerine yatkın olduğunu anlatarak, "Kendimi geliştirdim, parçalar alarak tamir işine başladım. İslahiye'de, bölgede bu işi yapan benden başkası kalmadı. Teknolojinin gelişmesiyle bu işe rağbet azaldı. Ben de gücümün yettiği yere kadar yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Şimşek, gelişen teknolojiyle dikiş makinesi ustalarının sayısının her geçen gün azaldığını, meslekte çırak da yetişmediğini sözlerine ekledi.

Bozulan dikiş makinesini tamir için Nuri ustaya getiren emekli terzi Mehmet Arif Kurt da "Evlendiğimde aldığım ve 41 yıl önce kullandığım arızalanan dikiş makinemi tamire getirdim. Bölgede başka da tamir işini yapan yok. Kendim terziyim ama tamirden anlamam. Nuri ustaya tamire getirdim." dedi.

GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor
GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor

YORUMLAR
500
Konya'da çatı tamiri sırasında elektrik akımına kapılan usta hayatını kaybetti Konya'da çatı tamiri sırasında elektrik akımına kapılan usta hayatını kaybetti '70 yıldır oruç tutuyorum' sözleriyle gündem olan usta sanatçı İlham Gencer hastaneye kaldırıldı '70 yıldır oruç tutuyorum' sözleriyle gündem olan usta sanatçı İlham Gencer hastaneye kaldırıldı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:14 Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım
15:07 Hakim'de bu akşam neler yaşanacak? Ceren Ozan'ı ihbar edecek mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Nuri Usta 50 yıldır dikiş makinesi tamir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement