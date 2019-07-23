Nuri'yi kaptan görmek istiyor
45 dakika önce
BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bermen'in Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Nuri Şahin'in takım kaptanı olmasını istiyor.
BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bermen'in Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Nuri Şahin
'in takım kaptanı olmasını istiyor. Genç Teknik Direktör Kohfeldt Nuri'yi hem futbol yeteneğini hem de karakterini övdü. 36 yaşındaki teknik adam "Nuri kesinlikle güvenilir bir futbolcu. Saha içindeki performansı ve takım içindeki duruşuyla benim için kaptanlık yapacak bir futbolcu. Nuri kaptanlık potansiyeli olan biri" dedi. Werder Bremen
'de Max Kruse'nin Fenerbahçe
'ye transfer olmasıyla kaptanlık bandı boşa çıkmıştı. Kampta bulunan Werder Bremen, hafta sonuna kadar yeni kaptanını seçecek. Bu sezon takımın değişmez futbolcusu olması beklenen Nuri Şahin'in ismi kaptanlık için öne çıktı. Daha önce Dortmund
'da kaptanlık bandı takması ve uzun yıllardır Bundesliga'da oynaması kaptanlık için Nuri'nin isminin öne çıkmasını sağlıyor. Nuri dışında Niklas Moisander, Maxi Eggestein ve Davy Klaassen
'nin de kaptanlık için imi geçiyor. Kimin kaptan olacağına futbolcular karar verecek. Futbolcular arasında yapılacak oylamayla yeşil beyazlıların kaptanı belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:57
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