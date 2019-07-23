Son Dakika Haberleri: Nuri'yi kaptan görmek istiyor
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Nuri'yi kaptan görmek istiyor

45 dakika önce

BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bermen'in Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Nuri Şahin'in takım kaptanı olmasını istiyor.

Nuri'yi kaptan görmek istiyor, System.String[]
BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bermen'in Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Nuri Şahin'in takım kaptanı olmasını istiyor. Genç Teknik Direktör Kohfeldt Nuri'yi hem futbol yeteneğini hem de karakterini övdü. 36 yaşındaki teknik adam "Nuri kesinlikle güvenilir bir futbolcu. Saha içindeki performansı ve takım içindeki duruşuyla benim için kaptanlık yapacak bir futbolcu. Nuri kaptanlık potansiyeli olan biri" dedi.

Werder Bremen'de Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla kaptanlık bandı boşa çıkmıştı. Kampta bulunan Werder Bremen, hafta sonuna kadar yeni kaptanını seçecek. Bu sezon takımın değişmez futbolcusu olması beklenen Nuri Şahin'in ismi kaptanlık için öne çıktı. Daha önce Dortmund'da kaptanlık bandı takması ve uzun yıllardır Bundesliga'da oynaması kaptanlık için Nuri'nin isminin öne çıkmasını sağlıyor. Nuri dışında Niklas Moisander, Maxi Eggestein ve Davy Klaassen'nin de kaptanlık için imi geçiyor. Kimin kaptan olacağına futbolcular karar verecek. Futbolcular arasında yapılacak oylamayla yeşil beyazlıların kaptanı belirlenecek.
Nuri Şahin, Futbol, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:57 
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