"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
11.06.2021 07:09
İstanbul merkezli 4 ilde kamuoyunda "Nurişler" ve "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüt lideri Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından "Karagümrük" ve "Nurişler" (Ergin Kardeşler) çetesi olarak kamuoyunda bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
53 ADRESE BASKIN
Cezaevinde bulunan ve örgütün liderliğini yapan Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi. Bahçelievler, Fatih ve Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'taki bir ev ve Pendik Çamlık mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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