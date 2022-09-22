Nuriye Çomak, kadın girişicilerin ilham kaynağı oldu

Evde bulunan malzemelerin kendin yap projelerinde kullanılması da oldukça önemli. Zira kendin yap projeleri sürekliliği sağladığı için geri dönüşümü de sağlıyor. Dolayısıyla büyük titizlik ve emek gerektiren kendin yap projelerinde temel unsurları bilmekte fayda var."

"Kendin Yap Projeleri Hayatın Her Alanında Yer Alıyor"

Kendin yap projelerinde başarıya imza atan Nuriye Çomak el emeği ürünlerinin kullanım alanının geniş olduğu şu cümlelerle ifade etti: "El emeği ürünler hayatın her yerinde kullanıma uygun olup dikkat çekmektedir. Özellikle de dekorasyon ürünleri olan el yapımı kapı süsleri, mumlar, örme aksesuarlar ve daha birçok ürün tercih ediliyor. Bunların yanı sıra bahçe dekorasyonunda da el emeği çalışmaları yapılıyor. Kendin yap projelerinde ortaya çıkan ürünler büyük bir emek sonucunda ortaya çıktığı için mali değeri de yüksektir. Bu da el emeğine farklı bir boyut kazandırarak gelir kaynağı haline getiriyor."

"Kendin Yap Projelerimde Geleneksel ve Modern Ögeleri Harmanlıyorum"

Instagram üzerinde takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan başarılı girişimci Nuriye Çomak çalışmalarındaki bazı detaylar hakkında şu bilgileri verdi: "El emeği ürünlerimi paylaştığım Instagram hesabımda takipçilerime bu alanda bazı bilgileri veriyorum. Zira çoğu takipçim de bu alanda kendini geliştirip başarılı olmayı istiyor. Özellikle de kadın takipçilerime bu konuda ilham kaynağı olmak benim için çok güzel bir durum. Kendin yap projelerinde daha önce de bahsettiğim gibi özgünlük, yaratıcılık ve sürekliliğin gerekli olduğunu belirtmek isterim. Ben ise el emeği ürünlerimi ortaya koyarken modern ve geleneksel öğeleri harmanlıyorum. Aynı zamanda birbirini tekrar etmeyen yenilikçi çalışmalara her zaman yer veriyorum. Çalışmalarımı paylaştığım Instagram'da ortaya çıkan ürünler çoğu kişiye hitap ediyor. Bu nedenle çalışmalarla ilgili sorular alıyorum. Bu konuda gerekli detayları takipçilerimle de paylaşıyorum ve her geçen gün iş sahasına yönelim artıyor. Kendin yap, ileride çok daha özel bir haline gelecektir."