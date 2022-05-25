Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası

25.05.2022 17:25
Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Gülmen ile 1 sanığı 'DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda tutuklanan Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Gülmen ile 1 sanığı 'DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ, avukatlarıyla beraber hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Nuriye Gülmen, 2016 yılında OHAL'in açıklanmasıyla akademik görevinden alındığını söyleyerek, "Ardından 'Ben işimi geri istiyorum' eylemlerine katıldım. Onuru kırılan halktan biriyim. Bana talimatla hareket ediyor deniyor, kabul etmiyorum. Biz sadece işimizden atılmadık, terörist ilan edildik. Kamuoyunda hedef gösterildik. Eylemlerin örgüt emriyle yapıldığı iddiası boşadır. 2 yıldır tutukluyum, bu da cezaya dönüşmüş durumdadır. Haksız yere tutukluyum" dedi.

"Attığım sloganlarda ne var?"

Tutuklu sanık Yasemin Karadağ ise savunmasında, "Savcı mütalaada beni örgütün üst düzey yöneticisi olarak niteliyor. Bunu neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Slogan attığım iddia ediliyor. Hatırlamamakla birlikte kabul ediyorum. Attığım sloganlarda ne var? Ne suçu var? Hakkımda gözaltı kararı olmamasına rağmen o gün kültür merkezinde olduğum için gözaltına alındım" ifadelerini kullandı.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın 'DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın ise aynı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.

Mahkemenin kararını açıklaması sonrası duruşma salonundaki izleyiciler karara tepki gösterdi. Mahkeme salonundan çıkmak istemeyen grubu ise polis dışarıya çıkardı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Nuriye Gülmen, Karadağ, Mahkeme, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuriye Gülmen'e 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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